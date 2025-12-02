إعلان

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : مصراوي

01:08 م 02/12/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، بمنتصف التعاملات الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3733 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4800 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5600 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 44800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199040 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4187 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

