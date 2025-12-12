أوضحت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) بعض الحقائق والإرشادات التالية المواطنين ومستخدمي الغاز الطبيعي.

ويأتي ذلك التوضيح بعد واقعة إمبابة أمس وانهيار أحد العقارات السكنية بمدينة العمال في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك عقب ورود بلاغ بانهيار المبنى.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم على "فيسبوك" إلى أن مواسير وشبكات الغاز الطبيعي منفذة وفق اشتراطات أمان ومواصفات قياسية تتحمل ضغوط تشغيل كبيرة، وبالتالي استحالة حدوث انفجار ماسورة الغاز .

وأضافت الشركة أن التسريبات حال حدوثها يكون سببها ممارسات غير آمنة مثل:

- العبث أو التعديل في المواسير بالاستعانة بأشخاص غير مؤهلين.

- ترك الموقد وشعلة الغاز سهواً مفتوحة دون اشتعال.

- استخدام أسطوانات أو مواقد بوتاجاز غير آمنة وغير مرخصة داخل أماكن تعمل بالغاز الطبيعي.

- مع التسريب بسبب ماتم ذكره، يتجمع خليط من الهواء مع الغاز والبوتاجاز في المكان وإذا وجُدت شرارة أو مصدر إشتعال تحدث موجة انفجارية لحظية تختلف شدتها حسب كمية الغاز المتسرب.

- وتؤكد الشركة أن أي تسريب غاز يمكن ملاحظته بسهولة من خلال الرائحة المميزة التي تضاف للغاز الطبيعي للتنبيه، لأن الغاز الطبيعي في الأصل بلا رائحة.

- وتؤكد الشركة أنها تهدف لرفع الوعي بأهمية اتباع اجراءات الأمان و تناشد السادة المواطنين ومستخدمي الغاز الطبيعي إتباع الإرشادات حفاظاً علي سلامتهم، من حيث عدم إجراء أي تعديلات في مواسير الغاز واجهزته بمعرفة غير المؤهلين، وتلافي الأمور السابق ذكرها .

- الإبلاغ فوراً عند الاشتباه في رائحة غاز عبر الاتصال على خدمة طوارئ الغاز علي الرقم 129، والتي تعمل طوال أيام الأسبوع علي مدار 24 ساعة .