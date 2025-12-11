إعلان

القومي للاتصالات يُعلن فتح باب التقديم في الدفعة السابعة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي"

كتب : آية محمد

03:00 م 11/12/2025

المعهد القومي للاتصالات

أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم في الدفعة السابعة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة وآخر موعد للتقديم يوم 16 ديسمبر.

وبحسب بيان اليوم، يُنظَم التدريب عبر الإنترنت، ويهدف إلى تأهيل غير المتخصصين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشر ثقافته في بيئات العمل المختلفة.

ويقدم التدريب نخبة من المتخصصين من أساتذة المعهد والخبراء في المجال، ويشمل محاضرات تفاعلية مدتها 36 ساعة، بالإضافة إلى مشروع عملي مدته أربع ساعات.

وتتناول المحاضرات عدة موضوعات، منها:

- كيفية استخدام منصات الذكاء الاصطناعي وأدواته، مثل ChatGPT وDeepSeek.

- اكتساب مهارات تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

- فهم الأخلاقيات والتحديات والتوجهات المستقبلية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويحصل المتدربون المتميزون على فرصة للالتحاق ببرنامج "أكاديمية المواهب المصرية" التابع للمعهد.

