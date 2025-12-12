ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 12-12-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3790 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4875 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5685 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6495 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64950 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 201994 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 324750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 4286 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.