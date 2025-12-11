ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والعدس، والجبن الأبيض والرومي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.15 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.39 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.52 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.86 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.77 جنيه، بزيادة 38 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.87 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.36 جنيه، بتراجع 1.31 جنيه.

لتر زيت الذرة: 109.13 جنيه، بزيادة 62 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.62 جنيه، بزيادة 20 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.91 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.88 جنيه، بتراجع 58 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.15 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.18 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 130.3 جنيه، بتراجع 4.88 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.03 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.37 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.15 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.