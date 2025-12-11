قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تواصل جهودها في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، وهو ما وصفه بالحد الأدنى الضروري للمعيشة في ظل التضخم الحالي.

وأوضح ساويرس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لشركة "شغلني" للتوظيف، أن مؤسسة ساويرس للتنمية تمتلك عدة قطاعات تدريبية تستهدف رفع مهارات الشباب وتمكينهم من فرص عمل أفضل.

وأشار إلى أن قطاع التمريض يعد من أبرز القطاعات داخل المؤسسة، حيث يتم اختيار خريجي معاهد التمريض وغيرهم لتلقي برامج تدريبية متقدمة تمكنهم من تحسين مهاراتهم والحصول على رواتب مجزية تصل إلى 14 و15 ألف جنيه بدلًا من ألفي جنيه فقط.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تدريب ما بين 80 و100 متدرب سنويًا في مجال التمريض، لافتًا إلى الإقبال الكبير عليهم من جانب المستشفيات.

كما تطرق إلى قطاع تدريب البحارة، بمؤسسة ساويرس الذي يوفر فرصًا للشباب للتدريب في إحدى أكبر الأكاديميات البحرية في إنجلترا، مع التركيز على إتقان اللغة الإنجليزية والمهارات السلوكية مثل النظافة والإتيكيت، إضافة إلى التعاون مع هيئة ألمانية لتعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد ساويرس أن امتلاك الشباب للمهارات المناسبة يمكّنهم من الحصول على رواتب تبدأ من 14 إلى 15 ألف جنيه، وهو ما يعتبره الحد الأدنى اللازم للمعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واختتم ساويرس بالقول: "والدتي علمتني أن من يساعد في فتح بيوت للناس ويكفل لهم مصدر رزق، ينال نصيبًا كبيرًا من رضا ربنا، وهذا ما يدفعني لدعم شركة شغلني للتوظيف."