انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 1-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3766 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4842 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5650 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6457 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 45200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 200812 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 322850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 4228 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.