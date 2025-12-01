ارتفعت أسعار والارز، والفول، والزيت، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.18 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.56 جنيه، بزيادة 3.97 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.1 جنيه، بزيادة 99 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.57 جنيه، بزيادة 3.43 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.16 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.18 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.83 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.24 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.94 جنيه، بزيادة 3.74 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.57 جنيه، بزيادة 13.63 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.22 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 25.25 جنيه، بزيادة 1.75 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.56 جنيه، بزيادة 2.94 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 120.26 جنيه، بزيادة 12.98 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.26 جنيه، بزيادة 12.2 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30 جنيه، بزيادة 2.88 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 104.57 جنيه، بزيادة 6.76 جنيه.