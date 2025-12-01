إعلان

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : مصراوي

12:39 م 01/12/2025

الطماطم

انخفضت أسعار الطماطم، والليمون البلدي، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان، والفلفل الرومي، والخيار البلدي، بينما استقرت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والفلفل الحامي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5.5 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 جنيهات، و11.5 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات، و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات، و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات، و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 جنيهًا، و21 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات، و13 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات، و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

