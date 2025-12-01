ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : مصراوي
أسعار السمك
ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 57 و65 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.