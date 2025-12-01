ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 57 و65 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.