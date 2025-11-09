سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت 8-11-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6098 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5335 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4573 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3558 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2541 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 189643 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42680 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64% إلى نحو 4001 دولارًا للأونصة بالأمس الجمعة ، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.