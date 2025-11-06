إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

11:06 ص 06/11/2025

أسعار الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما انخفض سعر الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37824.39 جنيه، بزيادة 775.63 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39794.48 جنيه، بزيادة 539.36 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4070.93 جنيه، بتراجع 56.85 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد الأسمنت مواد البناء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)
بـ172 صوتًا.. اليونسكو تعتمد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لها