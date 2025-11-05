إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد وارتفاع الذهب

كتب : آية محمد

01:41 م 05/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والجبن، والسكر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

الدواجن الحديد الذهب

