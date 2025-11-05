سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 4-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6013 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5260 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4508 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3508 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2505 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 186975 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42080 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.35% إلى نحو 3947 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.