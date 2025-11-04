إعلان

حصيلة الضرائب من القيمة المضافة على السلع قفزت 31.5% إلى 144 مليار جنيه في 3 أشهر

كتب : منال المصري

07:00 م 04/11/2025

وزارة المالية

كتبت- منال المصري:

ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 31.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 243.7 مليار جنيه بدعم زيادة القيمة المضافة على السلع.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع ارتفعت بنسبة 31.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 144 مليار جنيه.

أرجعت المالية هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة من السلع المستوردة بـ 22.1 مليار جنيه لتحقق 95 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

فيما حصيلة ضريبة القيمة المضافة من السلع المحلية زادت بنحو 12.4 مليار جنيه لتحقق 49 مليار جنيه في 3 أشهر.

ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 37% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 566.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، وفق تقرير وزارة المالية.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعادل نحو 87.8% من إجمالي الإيرادات.

وزارة المالية القيمة المضافة الإيرادات الضريبية

