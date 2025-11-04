إعلان

حصيلة الضرائب من السيارات ارتفعت 26% إلى 4.7 مليار جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

05:47 م 04/11/2025

زادت حصيلة الضرائب من السيارات 25.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 4.7 مليار جنيه.

وارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم 39.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 4.8 مليار جنيه.

وارتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي 26.8% إلى 26.7 مليار جنيه.

فيما قفزت حصيلة ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية 48% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي إلى 5.8 مليار جنيه.

ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 37% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 566.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، وفق تقرير وزارة المالية.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعادل نحو 87.8% من إجمالي الإيرادات.

