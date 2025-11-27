ارتفعت اسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والفلفل، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والخيار الصوب، والباذنجان، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات، و8.5 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 9.5 و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات، و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات، و11 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.