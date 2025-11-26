إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والأرز والحديد وارتفاع الذهب

كتب : مصراوي

01:36 م 26/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الرز، والعدس، والسكر، والجبن الرومي، البيض، والفلفل، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والمكرونة السويسي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

انخفاض الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الأرز والعدس والسكر والجبن الرومي بالأسواق

ارتفاع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

لسكر السكر الأرز الحديد الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر