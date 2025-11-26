انخفضت أسعار الرز، والعدس، والسكر، والجبن الرومي، البيض، والفلفل، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والمكرونة السويسي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

