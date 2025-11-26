انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.