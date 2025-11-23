إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب : مصراوي

06:12 ص 23/11/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 22-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6213 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5435 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4658 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3623 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2589 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 193198 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43480 جنيها.


قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4065 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الذهب في مصر سعر الذهب اليوم أسعار الذهب انخفاض أسعار الذهب الذهب اليوم الذهب الآن الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تحرك جديد من التعليم تجاه واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة دولية
80 % زيادة في منسوب المياه.. الري تصدر بيانا هاما بشأن التصرفات الإثيوبية الأحادية حول تشغيل سد النهضة