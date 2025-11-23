كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 22-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6213 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5435 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4658 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3623 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2589 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 193198 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43480 جنيها.



قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4065 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.