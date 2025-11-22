إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

09:51 ص 22/11/2025

أسعار البيض

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم السبت 22-11-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 144.89 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 153.18 جنيها، بزيادة 3.7 جنيه.

