ارتفعت أسعار العدس، والدواجن، والفول المعبأ، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، بينما انخفضت أسعار الدقيق، والسكر، والجبن الأبيض، والزيت، واللحوم، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.45 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.07 جنيه، بتراجع 40 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.35 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.53 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 34.54 جنيه، بتراجع 1.74 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.83 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 70.22 جنيه، بزيادة 4.57 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.42 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.65 جنيه، بتراجع 1.09 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.06 جنيه، بتراجع 4.66 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.13 جنيه جنيهًا، بزيادة 1.1 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.16 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.18 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 126.54 جنيه، بتراجع 11.6 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.25 جنيه، بزيادة 10.44 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.86 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 104.06 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.