استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.



ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.





أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.



البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيهات.



البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.



البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و10.5 جنيه.



الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.



الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات.



الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.



الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.



الخيار الصوب يتراوح بين 21 و25 جنيهًا.



الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.





أسعار الفاكهة



كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.



برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.



الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا.