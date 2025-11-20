إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

09:39 ص 20/11/2025

أسعار البيض-أرشيفية

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.


أسعار البيض


كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 148.34 جنيه، بتراجع 3.67 جنيهًا.


كرتونة البيض البلدي: 151.08 جنيها، بتراجع 4.58 جنيهًا.

