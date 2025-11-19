ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 19-11-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3620 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4655 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5430 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6205 جنيهات للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62050 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 192975 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 310250 جنيها.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 4090 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.