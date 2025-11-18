ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 18-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3610 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4641 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5415 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6188 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43320 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 192446 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 309400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 4049 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.