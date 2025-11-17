إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية

كتب- أحمد الخطيب:

06:32 م 17/11/2025

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 17-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3606 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4637 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5410 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6182 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 43280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 192260 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 309100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 4060 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

