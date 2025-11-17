لأول مرة.. اعرف بياناتك الائتمانية واحصل على تقرير دون الذهاب للبنك

خدمة تعلمك ببياناتك الائتمانية وتمنحك تقريرا دون ا

كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "iscore"، في إطار جهود الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT"، الذي افتتحه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتسهم هذه الخدمة في تمكين المواطنين من الوصول الفوري والآمن إلى بياناتهم الائتمانية من خلال منصة رقمية موثوقة، بما يدعم الوعي المالي ويسهم في تحسين إدارة الالتزامات بصورة أفضل.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين الحصول على تقرير ائتماني رقمي يشمل تفاصيل التسهيلات الائتمانية والدرجة الائتمانية ومستوى الجدارة الائتمانية، مع إمكانية متابعة الأداء الائتمانى ومراجعة البيانات بدقة عبر المنصة.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني ضمن خدمات التمويل والائتمان، ثم استيفاء خطوات التحقق للحصول على التقرير بشكل فوري، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو الشركات، بما يدعم تحسين الوصول للخدمات المالية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة الحكومة لدمج الخدمات المالية داخل المنظومة الرقمية الوطنية، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وتمثل هذه الخدمة إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الحكومية الرقمية التي تجاوزت 200 خدمة، وجاري العمل على التوسع في تقديم خدمات رقمية متكاملة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.