ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، واللحوم، والدواجن، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.29 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 63.71 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.2 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 94.14 جنيه، بزيادة 1.3 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.6 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.38 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.97 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.91 جنيه، بزيادة 13 قروش.

لتر زيت الذرة: 110.52 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.69 جنيه، بتراجع 2.94 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.39 جنيه، بتراجع 2.13 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.04 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.07 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.78 جنيه، بتراجع 4.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.02 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.68 جنيه، بتراجع قرش.