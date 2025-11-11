تسعى شركة مصر للطاقة المملوكة للدولة لشراء ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم هذا الشهر، مما يُبرز التغيرات المتكررة في الطلب في بلد كان مُصدّرًا صافيًا للوقود، وفق ما نشرته بلومبرج.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج"، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية المعلومات، أن الهيئة المصرية العامة للبترول قدمت مناقصة لمورديها الحاليين لشراء الغاز الطبيعي المسال في الفترة من منتصف إلى أواخر نوفمبر.

ولم ترد الهيئة المصرية العامة للبترول على طلب التعليق فورًا.

خلال آخر عامين تواجه مصر فجوة بين حجم إنتاج الغاز والطلب المحلي على الغاز وفي سبيل لك تلجأ على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق.