انخفضت أسعار الفول، والزيت والسكر، والدقيق، والبطاطس، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والأرز السائب، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.







ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:







