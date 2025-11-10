إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البطاطس وارتفاع الدواجن والذهب

كتب : أحمد الخطيب

01:32 م 10/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الفول، والزيت والسكر، والدقيق، والبطاطس، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والأرز السائب، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.



ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:



انخفاض أسعار الزيت والسكر والجبن والدقيق (موقع رسمي)





انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم (موقع رسمي)





اسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين (موقع رسمي)





ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)





ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)





أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)





قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين (موقع رسمي)



لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفول خريطة الأسعار اليوم البطاطس ارتفاع الدواجن والذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)