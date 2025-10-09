انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 9-10-2025، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات، للمرة الثانية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3616 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5425 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 43400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 192820 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 310000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53% إلى نحو 4022 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.