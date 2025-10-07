صافي أصول "صندوق المصريين للاستثمار العقاري" يصل إلى 285.9 مليون جنيه



أعلنت شركة وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، عن وصول قيمة صافي أصول الصندوق لنحو 285.9 مليون جنيه بنهاية 30 سبتمبر 2025.



ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، أوضحت الشركة أن قيمة وثيقة الاستثمار داخل الصندوق بلغت 15.88 جنيه، فيما وصل عدد الوثائق القائمة في الصندوق لنحو 18 مليون وثيقة.



وأكدت الشركة، أنها ستفصح عن قيمة أصول الصندوق كل 3 أشهر وذلك بعد استلامها تقرير المقيم العقاري لأصول الصندوق العقاري؛ طبقًا لقواعد القيد ولنشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.



وتأسست شركة وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى (صندوق المصريين للاستثمار العقاري) عام 2016. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2018.



والصندوق متخصص في توفير وعاء استثماري مناسب لراغبي الاستثمار العقاري سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، ممن يرغبون في الاستثمار العقاري، ويعد أول وثائق لصندوق استثمار عقاري تقيد في البورصة المصرية.