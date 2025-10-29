انخفضت أسعار البطاطس، واللحوم، والسمك البلطي، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض اللحوم والعدس اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف التعاملات