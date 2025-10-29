قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 78 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 29-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وزاد سعر الذهب بنحو 50 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم، ليصل إجمالي مكاسبه إلى 128 جنيهًا حتى منتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3605 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4635 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5408 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6180 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43264 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 192198 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 309000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.66% إلى نحو 4019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.