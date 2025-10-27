انخفضت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، واللحوم، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والسكر، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية:

كيلو الأرز المعبأ: 35.33 جنيه، بزيادة 2.44 جنيه.

كيلو الأرز المعبأ السائب: 27.72 جنيه، بزيادة 2.25 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 61.07 جنيه، بتراجع 4.28 جنيه.

كيلو الفول المعبأ السائب : 53.21 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.99 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.22 جنيه، بتراجع 2.6 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.32 جنيه، بزيادة 2.77 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.9 جنيه، بتراجع 58 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.29 جنيه، بزيادة 7 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.52 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة: 110.04 جنيه، بزيادة 1.74 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 406.48 جنيه، بتراجع 5.74 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.81 جنيه، بتراجع 3.03 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 129.05 جنيه، بزيادة 7.15 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.49 جنيه، بزيادة 7.49 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.93 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 106.38 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.