ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:41 ص 27/10/2025

السمك البلطي

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و68 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

