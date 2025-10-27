ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفضت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والفلفل الرومي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-10-2025، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والباذنجان، والفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7.5 و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات 20 جنيهًا.