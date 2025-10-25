ارتفاع أسعار السكر واللحوم بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الزيت، والسكر، والدواجن، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 25-10-2025، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.25 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 63.14 جنيه، بزيادة 3.4 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.79 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.85 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.44 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.58 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.6 جنيه، بزيادة 1.41 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.93 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 111.27 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 413.11 جنيه، بزيادة 11.77 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.95 جنيه، بزيادة 56 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 125.19 جنيه، بتراجع 15.05 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.9 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.91 جنيه، بزيادة 84 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 105.96 جنيه، بزيادة 5.83 جنيه.