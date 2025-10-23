ارتفعت أسعار الخيار، والبطاطس، والباذنجان، والبرتقال البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-10-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، الفلفل الرومي البلدي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.



البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.



البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.



البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.



الكوسة تتراوح بين 10 و18 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.



الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.



الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.



الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.



الخيار الصوب يتراوح بين 11 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.



الخيار البلدي يتراوح بين 7 و11 جنيهات، بزيادة جنيه.



أسعار الفاكهة



كانتلوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.



برتقال بلدي يتراوح بين 16 و19 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.



الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.