انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والسكر، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

