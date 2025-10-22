إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم والذهب

كتب : آية محمد

03:35 م 22/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والسكر، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

73 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والسكر والعدس بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار انخفاض الدواجن اللحوم الذهب

