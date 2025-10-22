إعلان

73 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

10:06 ص 22/10/2025

أسعار الأسماك والمأكولات

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و73 جنيهًا.


سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.


سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.


سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك والمأكولات أسعار الأسماك اليوم تعاملات اليوم سوق العبو

