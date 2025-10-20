انخفضت أسعار الباذنجان، والفلفل الحامي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و17 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.