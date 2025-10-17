كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الزيت، والجبن الرومي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود لمستويات قياسية خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

70 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الزيت والجبن الرومي وانخفاض العدس بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق أرقام قياسية بمنتصف التعاملات