70 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : مصراوي
أسعار السمك
كتب- أحمد الخطيب:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 66 و70 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.