70 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : مصراوي

10:33 ص 17/10/2025

أسعار السمك

كتب- أحمد الخطيب:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 66 و70 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

