انخفضت أسعار الطماطم، والبصل، والفلفل الحامي البلدي، والكوسة، والخيار البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 جنيه و17.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 15 جنيهات و25 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.