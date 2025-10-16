إعلان

انخفاض أسعار الحديد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أمنية عاصم

10:30 ص 16/10/2025

أسعار الحديد

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36566.17 جنيه، بتراجع 449 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38983.2 جنيه، بتراجع 483 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4138.16 جنيه، بزيادة 82.8 جنيه.

أسعار الحديد انخفاض أسعار الحديد أسعار الأسمنت

فيديو قد يعجبك:



