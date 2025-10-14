إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

10:53 ص 14/10/2025

أسعار الأسماك

انخفض أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، بينما ارتفعت أسعار المكرونة سويسي، والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و70 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية السمك البلطي

