انخفضت أسعار الزيت، والسكر، والدواجن، والسمك البلطي، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

