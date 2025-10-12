إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت والسكر وارتفاع الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

01:27 م 12/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الزيت، والسكر، والدواجن، والسمك البلطي، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض الزيت والسكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

