ارتفاع الأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:11 ص 12/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، بينما تباينت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34954.54 جنيه، بتراجع 45.46 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38457.14 جنيه، بزيادة 701.58 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4057.14 جنيه، بزيادة 79.36 جنيه.

